終審判決書19年仍未送達當事人　中院高院互相卸責

內蒙古牙克石市66歲老翁張志義，23年前因土地轉讓問題，狀告一名王姓男子；雖然張志義早在2000年勝訴，惟終審判決書19年來仍未送到他的手上，令他始終無法申請執行判決，取回款項。張先生多年來不斷向法院查詢，惟負責一審呼倫貝爾市中級人民法院，及負責二審的內蒙古自治區高級人民法院卻互相推卸責任，令張先生十分無奈。

事緣於1996年，張先生在朋友介紹下，以150萬元（人民幣．下同，約168.6萬港元）的價格，分期支付的方式，向王男買下某牧場內一塊土地；惟張首付23萬元（約25.8萬港元），並購買機器、聘請工人後，牧場方卻告知張先生，指王男實際上無權轉讓土地，要求收回土地。張先生不滿受騙，遂停止向王男支付尾款，王男卻沒收了張的機器，張先生便把王男告上呼倫貝爾中院，要求王男償還損失。

案件經一審、上訴、再發還重審後，呼倫貝爾中院終在1999年6月24日作出裁決，判張先生與王男的協議無效，王男須歸還23萬予張先生，並賠償15萬（約16.8萬港元），以彌補張先生開發土地的費用，同時返還張先生的機器。

對此判決，張先生並無異議，但王男再次上訴至內蒙古高院，惟張先生再也沒有等到終審結果。雖然他多次向呼倫貝爾中院查詢，但對方均指判決尚未下達。及後數年間，張先生不厭其煩地向呼倫貝爾中院查詢，中院便要張先生向高院查詢；張先生找到高院查詢結果時，高院又要求他回到中院查；結果在最初16年內，張曾3度向高院查詢，無數次向呼倫貝爾中院查詢，仍未得到答覆。

直至2016年，張先生第4度前往內蒙古高院後，工作人員終在檔案室找到案件宗卷，原來案件早在2000年11月13日審結，終審判決駁回王男的上訴，維持原判。雖然已得知終審結果，且取得判決書的複印本，但由於張先生未收到判決書正本，令他始終無法申請執行判決。及後數年間，張先生又為尋找判決書正本而奔波。

根據高院檔案室的退卷函顯示，內蒙古高院在2000年12月27日再把案件原卷發還給呼倫貝爾中院，而高院工作人員亦表示，判決書已送交中院，由中院面對面交予當事人；惟呼倫貝爾中院工作人員堅稱，從未收過判決書，同時否認遺失卷宗。

「沒有判決書，判決就不算生效，判決不生效就不能申請執行。」張先生坦言，按終審判決書顯示，他早在19年前便可獲38萬現金，按照計算時的農業銀行利率，至今可獲的利息是80萬元（約89.9萬港元），加上返還的機器值3萬（約3.3萬港元），19年來往返呼和浩特的交通費、住宿費和誤工費接近10萬，初步估計由於判決書遲遲未送達，令他損失約131萬（約147.3萬港元）。