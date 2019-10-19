美眾議院版本「台北法案」提出　挺台參與國際事務

繼美國參議院外交關係委員會上月通過「台北法案」（Taipei Act），回應大陸對台不斷加強的施壓後，多名眾議員於周五（18日）在眾議院提出對應法案。提案人、共和黨眾議員柯蒂斯（John Curtis）表示，美台是重要的結盟關係，美方須竭盡所能保障台灣的民主與經濟強大。

柯蒂斯表示，他已與4名跨黨派眾議員，包括眾議院外交關係委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、「國會台灣連線」共和黨主席巴拉特（Mario Diaz-Balart）與民主黨主席西雷斯（Albio Sires），及民主黨眾議員岡薩雷斯（Vicente Gonzalez），提出「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）的法案。

柯蒂斯續指，自己40年前曾在台灣擔任傳教士，很高興在離開多年後，能有機會在美國國會幫助許多他所愛的台灣人民。報道指，今次眾議院版本的「台北法案」，與參議院的大致相同，皆要求美國行政部門支持台灣參與國際事務，並表示當局可在適當情況，並符合國家利益之下，考慮向採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，降低經濟、安全及外交接觸。