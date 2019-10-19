難敵主播噓寒問暖　11歲留守少女用近18萬人仔打賞

浙江麗水市青田縣一名11歲陳姓少女沉迷玩手機遊戲和觀看網絡短片，疑因一名網絡主播總對她噓寒問暖，在11日間花費近18萬元（人民幣下同，約20萬港元）贈予網絡主播。陳女的家人近日得悉事件後，怒斥主播明知陳女未成年，還誘導她花費大量金錢，要求平台和主播退款遭拒，正搜集證據訴諸法律。

陳女是留守兒童，父母到西班牙工作多年，故她一直與嫲嫲同住。陳女找到嫲嫲的多張銀行卡後，遂向網絡主播打賞和購買遊戲裝備，從本月2日到上周六（12日）共有數百條交易紀錄。陳女先花費13.9萬元（約16萬港元）向主播送禮，再向網絡朋友贈送近2萬（約2.3萬港元）利是，最後又用2.2萬（約2.5萬港元）購買遊戲裝備。

陳女表示，主播告訴她只要刷禮物就能帶玩遊戲，剛開始就是想跟着主播學技術，雖然後來發現也沒學到甚麼，但過程中還是很開心。她又經常用微信和短片平台與主播聯繫，向對方表明自己還是學生。

陳女的姑媽夏曉玲表示，雖然家人沒有將密碼妥善保管，負有一定的責任，但不滿主播明知陳女是小學生，還誘導她送禮，更指「曾給主播打電話，但對方把我拉黑了」。律師提醒，家長可搜集帳號註冊訊息、與主播的聊天記錄和交易等，還需證明少女付款時家長不在場等證據，才能挽回損失。