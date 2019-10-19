韓國瑜請假後首辦造勢晚會　朱立倫：堅定親美必可獲認同

台灣高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜繼續環島競選行程，他周六（19日）在台南出席活動時再次批評執政民進黨，指其上台數年來讓民眾過得很窩囊。另就韓日前宣布取消下月的訪美行程，多名國民黨人士均有發表見解，其中前新北市長朱立倫表示，只要能堅定親美就必能獲得認同。

韓國瑜將在今晚到台南水萍塭公園舉行造勢晚會，屆時國民黨主席吳敦義料將同台出席，這也是韓向高雄市府請假後的首場大型造勢晚會。韓早上先到新營太子宮參拜，並向在場支持者發表講話，批評民進黨執政以來讓民眾過得窩囊，因此不論支持的是哪黨哪派，民眾都應摸着自己良心，並讓腦袋冷靜下來，運用選票決定自己的命運。

另針對韓國瑜取消訪美行程，朱立倫指出韓作為現任高雄市長，請假的天數有限，因此在行程的取捨上須予以體諒。他又指，韓可以透過其他方式向美方表達立場，不一定要親自到華府去，更強調台美關係的建立與穩定有賴朝野雙方的努力，尤其國民黨一直持堅定親美的態度，只要能夠堅定相關立場，就一定可以獲得認同。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗亦表示，韓國瑜是因選舉行程繁忙而取消訪美，原因非常單純，與美方的溝通管道也順暢，因此不會有後遺症。國民黨立委許毓仁則在社交網Facebook發文，透露他早前與美方行政官員和智庫學者見面時，獲對方告知歡迎韓國瑜訪美，並非外界所認為不歡迎這回事。