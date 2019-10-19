修例風波：官媒斥黎智英造「毒蘋果」　炒作死者挑戰倫理底線

香港反修例風波未平，官媒周六（19日）發表文章，直批《蘋果日報》炒作曾參與反修例活動的15歲少女陳彥霖，失蹤後浮屍海面一事，深深刺痛了死者的母親和家屬，不只是挑戰新聞倫理、社會秩序的底線，更是在挑戰人類倫理的底線。

文章指，陳母近日已接受媒體專訪籲民眾停止造謠，不要滋擾家人，讓死者安息、生者安寧。然而《蘋果日報》卻用整版文章繼續質疑死因、炒作話題，把社會引向仇恨與對立。該文又以壹傳媒黎智英來印證該報墮落至此、沒有底線，例如其曾稱示威者的暴力未越界線，甚至曾煽動年輕人「殉道」，一心想着「為美國而戰」，直指黎及其一手栽培的「毒蘋果」已成香港最主要的亂源與病根之一。

該文又認為，《蘋果日報》、黎智英這樣顛倒黑白，甚至帶有恐怖主義色彩的觀點仍「頗有市場」，究其原因是他們知道一旦激情完全壓過理性，人的思想和行為就很易被操縱，故才不斷編造虛假新聞，製造情緒化觀點，散布偏激言論，以刺激公眾、尤其年輕人的神經；並指經濟、民生、法治等領域的建樹須訴諸理性及專業知識，惟一竅不通的「黎智英之輩」根本完全做不來。

文章進一步表示，黎智英眼中只有生意、利益，當其鼓動年輕人時，自己一家卻早已準備好7國護照及海外房產，也與一些西方政客達成不可告人的交易，質問如此利益上與香港完全脫鈎的漢奸怎會真正關心香港未來。

該文最後提到，黎曾有「為了自由而讓經濟變差」的名言，但稍稍冷靜下來就能發現其中漏洞與破綻，批評黎這種無恥之徒腆着臉到處兜售荒唐言論，眾人除了憤怒，反而更多地為其感到可恥及可憐。