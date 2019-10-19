修例風波：官媒批NBA總裁造謠　對港局勢持雙重標準

美國NBA火箭隊總經理莫雷一句支持香港反修例示威激起千重浪，NBA總裁阿當施華近日更聲稱遭中方施壓要求開除莫雷，中方即日對此否認。內地官媒周六（19日）斥責阿當施華造謠，指他在這場涉港風波中大搞雙重標準，質疑背後意欲何為。另外兩名NBA球星伊古達拿（Andre Iguodala）及艾榮（Kyrie Irving）均就事件表態。

官媒指，阿當施華將莫雷挑戰中國主權的表態與言論自由畫上等號，強詞奪理，編造謊言抹黑中國。官媒更指控阿當施華企圖讓中國背上得理不饒人的黑鍋，妄圖站在道德高地，博取外界好感，令人質疑他想把NBA帶往何處。官媒指摘他，稱故意庇護散播支持香港示威的莫雷，本身已觸犯中國人民底線，警告不要再以言論自由來掩飾個別亂港分子的暴行。

轉投網隊的艾榮完成周五（18日）季前賽後表示，美國的有色人種每天都遭受壓迫，但仍有不少人努力追求自由，認為香港局勢與美國狀況有共處點，特別是涉及自由與和平的議題。據報該場比賽中，有不少球迷穿上印有聲援香港示威字句的衣服。

另外現效力灰熊隊的伊古達拿則指，美國國內出現「雙重標準」情況，一方面要求NBA球員閉嘴不談美國內政，在涉華問題上又被迫「發表意見」，而當意見不一時則遭抨擊，此令他大感困惑。