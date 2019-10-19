興寧市人民醫院前院長　涉嫌收受賄賂被雙開

廣東梅州市紀委監委網站周五（18日）發文介紹，興寧市人民醫院前黨總支書記、前院長葉勝朋，因受賄和收受回扣被雙開（開除黨籍及公職），有豎案件已移送檢察部門審查起訴，涉案金額達393.9萬元人民幣（約442.9萬港元）。

調查人員指出，醫院的財務以及葉男等有關人士的銀行帳戶均沒有發現異常，惟調查時在詢問醫護人員，多人分別明顯顧慮重重、沉默不言，甚至有人主動維護葉男，大讚其在任時的成績，大大增加調查難度。

但當調查員查到醫院設備科科長肖清平時，葉男終露出破綻，他因緊接着將收到的回扣贓款轉移給其弟妹被發現，最終難逃法網。葉男坦承，自己曾利用職權，違規干預插手醫療設備、耗材等物品採購，違規拆解工程項目，收受他人送禮；收受醫療設備、耗材供應商的賄賂和回扣。

葉勝朋曾在2003年因救回一名10多次心跳驟停的80歲病患而成名，並升任為醫院院長。他事後推行改革，用一年時間將醫院扭虧為盈，被譽為「治院能人」。但近年卻不斷有人舉報其，違規用人、收受回扣，直至今年6月被捕。