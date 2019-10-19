性侵犯匿大陸20年回台遭拒　驚知已被離婚宣告死亡

台灣新北一名張姓男子在大陸工作18年，直到前年回台被拒入境，才知道自己不但已被離婚、被宣告死亡，連物業也轉到前妻名下。張入稟法院怒告前妻，最後成功取回物業。雖然張本身涉性侵案被地檢署通緝，行刑權時效為19年，扣除他離台的時間後已失效。

張男1978年與妻子結婚，住在中和區中和路。到了1997年他往大陸發展，由於工作繁忙未回過台灣，但一直跟妻子保持聯絡。未料他2017年5月申請入境台灣時遭到海關拒，才知道兒子已在2014年向法院申請宣告他死亡，妻子則在前一年辦理離婚。

法院撤銷張男的死亡宣告，他隨即向新北地院申請取回物業。張的前妻出庭時反駁指，張當年犯下性侵案被判入獄6年，逃離台灣前簽下授權書，表明要將業權轉贈給她。她又指張拋棄家人，包括母親過世不回台奔喪、從來沒有聯絡過兒子。

惟新北地院查看授權書後，認為上面確有張男親筆簽名，但條文僅同意授權辦理物業過戶手續，並無「贈予」字句。至於過戶原因諸多，例如買賣、信託等，僅憑該授權書無從確認張男有意贈妻物業，因此判張定的前妻敗訴。