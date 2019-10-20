男童遭老師投毒致腦死亡　家屬︰當局促拔喉加重疑犯量刑

河南焦作市解放區萌萌幼兒園36歲女老師王云，早前因與同事爭執，竟在對方學生的八寶粥投放亞硝酸鈉報復，致23名學生中毒。其中，年僅5歲的王俊熙情況最為嚴重，經搶救後仍被宣布腦死亡，目前僅靠呼吸機維生。案件已移交市檢察院起訴，不日將開庭審理，惟俊熙的家人近日在網上指控，當局為嚴懲投毒犯，竟要求家屬拔喉放棄治療。事件曝光後，引發輿論嘩然，官方兩度否認有關說法。

俊熙的母親表示，雖然主診醫生早已宣布兒子腦死亡，亦表明痊愈的希望不大，一家人也意識到俊熙可能永遠不會蘇醒，但堅決不會放棄治療，「我願意一直守護陪伴兒子」。為了確保後續醫療費用，俊熙一家希望向涉案老師及幼兒園追責，惟她指出，區政府7個月來對家屬不聞不問，直到家屬主動求助時，當局竟要求家屬先簽字同意為俊熙拔喉，讓檢方進行屍檢確認死因，令案件由投毒致人重傷「升級」至投毒致人死亡，家屬才能從法律途徑索償。

另俊熙的母親亦質疑，涉事幼稚園已無證經營20多年，雖已被查封，但園方負責人遲遲未被追責。她向區教育局相關負責人查詢時，對方承認事前已得悉幼兒園無證，一直在督促園方辦證，更指園長夫婦也是「受害者」。惟她指出，兒子在事發當天上午9時許中毒後，園方直到10時40分才通知她，且說是「感冒發燒」，認為園長是耽誤了兒子搶救時機，明顯需負法律責任。

對此，解放區委政法委書記孫增順接受媒體採訪時強調，政府並無要求家屬「必須拔管放棄治療」。他解釋，案件開審前會按法定程序啟動傷殘鑑定，必須依據鑑定結論才能對疑犯判刑，當局便建議家屬與醫院溝通，如俊熙被認為法定死亡，則進行屍檢，如仍有心跳，則進行傷殘鑑定，「這是定案的重要證據，是依法審理必須要走的法律程序」。他又指，區政府十分重視王俊熙一家的遭遇，已為俊熙支付上百萬元人民幣的醫療費用。

然而，孫增順的說法得不到廣大網民認同，事件仍然爭議不斷。解放區對外宣傳辦公室上周六（19日）再發通報，強調絕不放棄治療王俊熙，並已為俊熙支付全部醫療費用，同時廣邀專家會診。另外，當局已與家屬見面，將協助他們從法律途徑維護合法權益。