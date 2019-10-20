女子不滿外賣味道給差評　遭餐廳辱罵︰垃圾吃不起就別吃

食客應如實反映餐廳的評價，味道不佳自然要給差評。然而家住雲南昆明的張女士日前因對食物不滿，在某外賣平台上給了餐廳差評，結果被餐廳強制退款，以及辱罵誹謗。張女士事後向該外賣平台投訴，平台方指查明屬實後，將對餐廳進行處罰。

張女士憶述，她當天在平台上點了一份炒飯加一隻荷包蛋，合共21元人民幣（約港元），然而收到外賣後，便發現實物與圖片差距太大，且味道不佳，便給了商家差評。未料餐廳立即與張女士聯繫，希望她收回差評，惟張女士拒絕，餐廳便強行把款項退還給張女士，但她表明︰「我已經吃過外賣了，不需要退錢。」餐廳未有回應。

到了翌天，張女士再收獲餐廳短訊：「你這個垃圾，錢都退給你了，吃不起就別吃。」隨後，商家又在平台回覆張女士的差評，指摘張女士收到退款卻不刪差評，又指「經多方核實，此人屬於同行水軍，還屬於慣犯，本店一再忍讓，無理取鬧，公道自在人心。不予理會」。

張女士深感被侮辱，遂向外賣平台投訴，要求餐廳道歉，並要求把款項返還給餐廳。惟平台回應指，退還的款項無法返還給餐廳。對此，張女士質疑，她在收到外賣後，餐廳竟能查到她的電話號碼，且給她發辱罵短訊。她強調，給差評是食客的權利，卻被餐廳強制退款後「道德綁架」，變相剝削了她的權利。

該外賣平台事後回應指，消費者如不欲透露電話號碼，點外賣時可選「號碼保護」；又指給消費者退款是商家的權利，但未經消費者同意，便強行退款屬於違規操作，平台經查實後會作出相應處罰。