四胞胎早產急籌醫療費惹議　窮爸爸︰無錢唔生得仔？

懷上雙胞胎確讓父母大失預算。家住安徽宿州市的90後母親李小婉不但懷上四胞胎，且未到預產期，便在本月1日誕下孩子。惟因早產發育不良，四胞胎剛出生便被送到初生嬰兒深切治療部（NICU）搶救，至今住院費已累積至50萬元（人民幣．下同，約56萬港元），父親王爭只好到眾籌平台「水滴籌」籌措醫藥費。惟事件引起爭議，有網民認為王爭應在孩子出生前「減胎」，惟王爭反駁︰「沒錢就不能生孩子嗎？」

王爭透露，妻子早前接受產檢時，已得悉懷上四胞胎，院方曾建議減胎，但家人考慮到妻子接受減胎手術的風險，加上認為對孩子不公平，決定不減胎；結果妻子本月1日在江蘇徐州市中心醫院，經剖腹產手術誕下3男1女。惟因四胞胎是早產，出生時體重僅約1公斤，許多器官發育都不太成熟，故剛出生便被送進保溫箱，等待器官進一步發育。

除了孩子們因早產身體狀況不理想外，王爭很快便發現另一困難。「孩子出生第2天，醫生告訴我孩子的情況和所需費用，才知道要花那麼多錢。」王爭坦言，四胞胎每天住院開支高達2萬元（約2.2萬港元），從出生至今住了20天，已花了40萬元（約45萬港元），且預計還要住院1至2個月。然而，王的父母均是農民，王爭亦只在工廠打散工，即使花光積蓄又向親友借錢，仍不足以應付醫療費用。

思前想後，王爭本月11日決定在網上發起眾籌求助。然而，眾籌過程不理想，有網民質疑王爭夫婦選擇在10月1日誕子是「噱頭」，又質疑他「既然養不起當初為何不減胎」、「沒錢就不要生吧」等；結果僅僅5天，王爭便決定刪除帳號。

對此，主診醫生張艷玲解釋，王爭夫婦沒有刻意選擇在10月1日產子，而是李小婉曾出現嚴重壓迫症狀，故需入院待產，結果在10月1日便適合產子。惟張艷玲坦承，她曾告知家屬嬰兒早產的風險，亦建議他們減至兩胎。惟王爭認為，家人反覆思量過後仍捨不得，強調︰「沒錢就要把他打掉嗎？我們只是一胎懷四個，不是說我們生了四胎。」即使面對困境，王爭仍不後悔自己的決定，直言︰「看到孩子會覺得當初沒把他們減掉是對的，因為他們也是生命。」