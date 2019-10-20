大學缺水半年惹不滿　學生︰刷牙洗臉上廁所都成問題

雲南師範大學文理學院楊林校區有學生近日向媒體投訴，指學校自今年4月起就處於「半停水」狀態，學生連正常用水都沒有保障，眼見冬天臨近，不少學生擔心沒有熱水提供，連刷牙洗澡都成問題。對此，該校後勤部回應指，校方已與供水的自來水廠協商，希望對方盡量增加供水，同時已向省招委、省教育廳等部門報告有關問題。

在該校就讀大三的胡同學指出，學校從今年4月起便處於半停水狀態，5月至6月期間更是直接停水；直至9月開學後，學校便採用分時段供水，但至近日學校又再停水，學生目前連刷牙洗臉都成問題，「洗頭洗澡更是奢侈」，不少學生被迫到酒店開房洗澡。另一位名叫甜甜的同學則指，由於近日宿舍停水，學生每天都要跑到離宿舍50米的山坡上打水，又重又累，且最近水中的漂白粉很濃，幾乎沒法使用。

另一名陽姓學生指出，校方早前曾解釋停水是因為夏季乾旱，但後來又改稱是更換了水廠，質疑如果是水廠問題，為何同處大學城，附近的學校供水均正常。他直言︰「學生每年學費達2萬元（人民幣，約2.2萬港元），卻連基本的用水都無法得到保障，學校有責任及時解決這些問題。」

對此，該校後勤部工作人員表示，學校出現缺水狀況，是因嵩明縣第二自來水廠沒有足夠的水供給學校；早前是因乾旱導致水庫儲水量不足，現在則是水廠正在改造。校方已與水廠交涉，要求水廠盡可能增加供水。至於嵩明縣第二自來水廠則指，由於大學城面積大，自來水量跟不上用水需求量，為解決大學城用水困難問題，當局正建設新的金山水廠，預計年底完工；強調只有等到新的水廠建成，才能解決用水困難問題。