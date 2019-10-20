普悠瑪翻車事故一周年　死者家屬：要放下了

台鐵普悠瑪自強號列車去年10月21日在宜蘭新馬站時出軌翻側，造成18死亡、200多人傷慘刻。台鐵上周六（19日）在台東火車站舉行追思會，一列與出事列車班次相同的列車駛進車站時，現場照射18道光影，象徵18名罹難者已回到故鄉。

在事故中一家8口罹難的台東船長董進發家屬出席追思會，董進發的兒子董明豪代表普悠瑪事故家屬致詞。他說1年來大家都很辛苦，沒有想像中般堅強，「我們失去了摯愛，這些親人永遠回不來了」。董明豪又稱，「今天的追思會就做個結束，我們真的也要放下了，要繼續往前走，好好過生活」。

追思會結束後，台鐵局長張政源向家屬致意，他承諾會持續照顧事故的傷者，也考慮以成立類似基金會的方式幫助傷者。台灣交通部長林佳龍亦有到場，與死難者家屬一同在樹上綁上白色紙鶴，並逐一慰問家屬。

事故中，駕駛員發現列車動力故障，與調度中心通報的過程中，因溝通不善且認知有落差，導致處理不當釀成悲劇。台鐵局副局長馮昇輝表示，為落實故障處理一致性，目前針對出車前、中、後，均有檢修表供駕駛員或維修人員填寫。而為解決人力資源不足，台鐵已獲行政院同意分3年3階段核給，其中2018年已補給1907人、今年及明年再補791和120人。