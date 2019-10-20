職業學校宿舍禁掛床簾蚊帳　學生批無私隱

廣東省陽江市一所職業技術學院日前接獲宿舍安全管理的通知，要求住宿學生「不允許掛床簾，蚊帳白天取晚上掛」，不拆的話還會扣50分。通知引發學生熱議，有人批評校方不尊重學生私隱，又指宿舍多蚊，擔心老鼠爬上床。

據學生向內地煤體爆料稱，有關通知上周三（16日）出現在宿舍大樓外，擔心在宿舍內的日常活動會被經過走廊的同學看到。通知又嚴限學生在宿舍內使用電器，但有學生指出，宿舍的房間電源插座不足，假如校方禁止使用電拖板，會對學生使用電風扇或為手機充電等帶來不便。

學生出示一分名為《宿舍安全管理及內務整治工作的通知》文件，由學生處和後勤管理處於上周二（15日）聯合下發，內容指「已經安裝床簾的宿舍要求自本通知發布之日起即刻拆除，否則將進行全院通報並給予警告以上紀律處分」。

記者上周四（17日）聯絡該校，一名黨委辦公室老師證實通知屬實，強調此舉是為加強宿舍內空氣流通，和減少疾病傳播。另因床簾為易燃物品，才要求學生離開宿舍時拆下。至於要求學生拆蚊帳，該老師稱是為讓整個宿舍整潔美觀。但據記者了解，據2016年的《廣東省高等學校學生公寓宿舍管理辦法（試行）》規定，要求學生公寓應當「有紗窗和蚊帳懸掛裝置，有衣物晾曬處」。

針對通知指不拆除床簾的學生會被處分，該老師稱並不知情，僅稱「對於內務檢查一學期內累積三次或以上不及格的宿舍，將給予全院通報，並給予全體舍員警告」。該老師又稱，學校收集學生的意見，並將和學生進一步溝通。