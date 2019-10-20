受查時百般狡辯　省建投集團原副總經理被雙開

中央紀委國家監委網站周日（20日）通報，雲南省建設投資控股集團有限公司（下稱雲南建投）原黨委委員、副總經理王慶，因涉嚴重違紀違法，被省委及省監委予以雙開（開除黨籍及公職），收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。通報稱，王慶受查期間百般狡辯，更故意隱瞞違紀違法事實。

通報稱，王慶涉利用擔任國有建築企業領導職務的便利，在工程發包、資質掛靠等方面謀取私利；以串供、打探案情等方式對抗組織審查；違反中央八項規定精神，公款購買禮品，且在黨的十八大後不收斂、不收手。

通報續指，王慶涉不如實報告個人有關事項，在組織談話過程中不如實說明問題；公款報銷應由個人承擔的藥費，收受高爾夫球卡；插手干預本單位律師庫評選工作；利用職務便利，非法佔有公款，為他人謀取利益，非法收受財物。

公開資料顯示，現年50歲的王慶曾任原十四冶總經理助理、總經濟師、國際工程公司總經理等職；2011年6月後曾任原十四冶副總經理、黨委副書記、副董事長、總經理；至2016年3月任雲南建投黨委委員、副總經理。

至今年1月2日，王慶涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查；6月11日，省政府決定免去王慶的職務。同年9月，王慶涉嫌受賄罪、貪污罪一案，經雲南省人民檢察院指定管轄，由楚雄州人民檢察院審查後向楚雄州中級人民法院提起公訴。