嚴查超載超限貨車　市內今年查處738輛「百噸王」

江蘇無錫有行車天橋早前疑因行駛貨車嚴重超載，導致倒塌，相關政府部門陸續嚴查超載問題。天津市交通運輸委周日（20日）通報，當地加強嚴查超載超限貨車，並稱今年查處了9976輛各類超限超載車輛，其中包括738輛「百噸王」車輛，另查獲私改車輛406輛等。

通報提到，在今年以來，僅天津市交通運輸、公安部門，已累計出動路政、交警執法人員11.3萬餘人次，檢測貨運車輛917萬輛次，並查處上述數量的違規車輛。當局將涉及嚴重失信違法超限行為的10名司機、16輛貨運車輛和78間運輸企業，納入失信名單並依法實施聯合懲戒。

通報又稱，據監測統計，天津市高速公路非法超限超載「百噸王」車輛，由第二季度的1445輛下降為第三季度的489輛，下降率66.1%；又稱天津市將進一步加強治超執法，強化橋樑日常預防性養護，確保公路交通安全形勢穩定；市政公路治超中心推進掃黑除惡督導整改，以及治理公路超限超載深度融合，持續強化源頭管控、加強宣傳發動、嚴打闖卡行為、持續聯合執法。

通報續指，市政府查處逃避檢測闖卡車輛25輛，由公安部門對8名違法司機實施行政處罰、對1宗暴力闖卡拖傷路政執法人員案件立案偵查，有效促進治理貨車非法改裝和車輛超限超載取得明顯成效。

市交通運輸委設施管理處處長楊永前表示，在保持治理車輛超限超載高壓態勢的同時，市交通運輸委已全面部署加強橋樑養護管理工作，重點加強對獨柱墩單支點支撐連續箱樑橋、單向雙車道匝道彎橋等橋樑隱患排查，集中整治一批老舊橋樑病害，完善橋樑標誌標線設置，確保公路設施健康安全運行。