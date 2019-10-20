公安廳治安總隊前隊長被雙開　多名下屬受查落台

中央紀委國家監委網站上周五（18日）通報，雲南省公安廳治安總隊前總隊長早明光，涉嫌嚴重違紀違法問題被雙開（開除黨籍及公職），同時收繳其違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察部門依法審查起訴，所涉財物隨案移送。另多名與其有關的官員，亦因「保護傘」問題被查，包括曾被封為「禁毒英雄」的市公安局原副局長尹大寶。

通報指出，早明光在任期間大肆收受商人、老闆及下屬的禮品禮金，不如實申報個人財產，利用職權為他職務晉升謀取利益；另又參與放貸活動，獲取大額回報，以職權干預和插手建設工程、政府採購項目等活動。

早明光曾在曲靖市主管公安工作7年，在其下台後多名官員亦相繼被查。其中包括早明光在曲靖時期的副手崔永，後者因在任期間曾收受他人財物，涉嫌受賄、干預司法活動，更與多名女性發生不正當的性關係。

此外，多名與早明光有關係的官員相繼因涉黑問題被查，包括宣威市公安局前政委龍德、市公安局前副局長繆祥；曲靖市公安局禁毒支隊三大隊大隊長凡敬東、市公安局原副局長尹大寶。其中，尹大寶更因在2002年偵破當年亞洲第一大毒案被封為「禁毒英雄」，事迹被翻拍成多部影視作品。

資料顯示，早明光今年54歲，出生於雲南保山市，22歲加入警隊，2001年開始擔任騰沖縣公安局黨委書記、局長；2010年5月任曲靖市副市長、市公安局黨委書記、局長；至2017年12月任雲南省公安廳治安總隊總隊長直至被雙開。