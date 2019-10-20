業績唔達標罰食朝天椒　女子辣暈送醫仲被踢出群組

湖南長沙一名楊姓女子上周六（19日）向內媒爆料，稱自己因在任職的養生館內業績未達標，遭公司被罰生吃朝天椒和苦瓜。楊女連吃4條朝天椒後，出現胃部不適暈倒，送醫診斷為「淺表性胃炎」。楊女更稱，在休養期間，公司將她辭退並踢出工作群組。養生館負責人稱，懲罰制度事先徵得員工認可，但認為執行前期存在疏忽。

涉事養生館名為「長沙境約主體養生館」，楊女向內媒表示，「這是我們在沒有完成公司任務的情況下，公司給我們的懲罰，是吃生苦瓜和朝天椒。當時我吃了4、5個後，隨即倒在地上了，當時痛得暈過去了。」楊女續稱，自己在今年9月的公司促銷活動時，沒能完成公司給員工制訂的業績目標，她和其他小組成員遂遭上述懲罰。

楊女又提到，在10月15日發了工資後，向孫姓公司負責人表示想回去上班。未料對方先要求她先休息，「這個事情我（孫總）也作不了主，要找上面的人匯報」；但匯報後一連幾天都沒有結果，而公司同事則表示，楊女在公司裏的名牌和工號全被清了，「我也被踢出了所有的工作群」。

養生館負責人坦承對員工處罰一事，但他辯稱相關懲罰制度是徵得所有員工認可；又認為事後他們意識到，在執行懲罰上存在疏忽，「在做體罰的時候沒問一下哪些人不能吃，之前定這個方案，我們提出疑問，但大家都同意，這也是開業至今唯一一次。」

對於楊女遭踢出工作群組一事，負責人解釋：「（楊女）從9月8日到今天1個月了，如果醫院診斷明確休息時間，我了解的是休息一個禮拜，這段時間她沒做任何交接工作，還不斷向公司要賠償、要挾。我們沒有開除，是自離（自動離職）」。

楊女否認上述說法，並認為公司應承擔相應責任。負責人則補充，「包括她（楊女）休息，只要開出醫院的假條就可以，該補助多少我也補助」。有律師認為，相關單位可依實際情況制訂勞動紀律，但若因相關制度導致勞工受到傷害，該單位須承擔賠償責任。據悉，該公司目前已支付楊女治療期間所有醫藥費。