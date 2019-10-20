博奕網站「保證獲利」　詐騙上班族170萬新台幣

台中1名28歲童姓男上班族，日前在Instagram上看到「投資博奕」廣告，被歹徒誘使童男至一個博奕網站儲值，並以博奕遊戲讓童男依指示試玩，結果每次下注均為命中。歹徒趁機介紹其他投資報酬率更高的博奕遊戲，童男見帳面持續獲利，不虞有詐，接連聽從歹徒指示至「超商代碼繳費」。然而歹徒以各種藉口不讓童男提領獲利，對方始驚覺受騙，共被詐騙170萬元（新台幣，下同，約43.5萬港元）。

另1名20歲戴姓男大學生，同樣在Instagram上看到「投資博奕」廣告，私加LINE好友後，歹徒以「掌握網站後台方程式」及「9成獲勝率」等藉口誘騙男生投資，起初小筆投注獲利。歹徒再誘騙男生投入大筆資金，甚至要求對方申辦貸款、跟友人借款投資，當被害人依歹徒指示投注大筆資金後，卻發現資金全部輸掉。歹徒其後以「網路延遲」、「下錯單」、「入金量不足」等各種話術誘騙被害人再投入更多資金，被害人才察覺有異，最後遭詐騙40萬餘元（約10.2萬港元）。

近期台灣刑事警察局發現，詐騙集團利用線上博奕網站詐財，偽稱投入資金保證獲利，誘騙民眾下注投資，直到民眾想領回獲利時，才發現無法提領。刑事局統計今年7至9月假投資博奕網站詐騙案件共計83宗，部分網站在詐騙得手之後即關閉，令被害人防不勝防。