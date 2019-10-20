台國安局動用預備金　增購警備車護總統選舉安全

距離台灣的2020年總統大選，尚餘約3個月。台立法院預算中心周日（20日）通報，台灣的國家安全局除了原定購置39輛安維任務車輛，將同時動用軍方單位的第一預備金，增購24輛各型警備車，總計安維任務購置車輛達63輛。

通報提到，台立法院外交及國防委員會周一（21日）將審查下年度台灣的國安局收支公開及機密部分預算；又引述預算中心報告內容，稱因應各界投入明年大選的意願升高，台國安局今年度原定以基本編組3組，購置第15任就大選安維任務所需的各式車輛，當中包含各款警備車30輛、重型機車6輛及警備貨車3輛，涉款5020.9萬元（新台幣‧下同，約1308.2萬港元）。

該預算中心又稱，台國安局調整安維基本編組為5組及1組預備編組，並在今年7月12日動支台國防部第一預備金，辦理24輛警備車增購事宜，當中包含各款警備車20輛及重型機車4輛。

報告也提到，該局申請動支今年度國防部所屬單位預算第一預備金，總數為1.12億元（約3000萬港元），包括各型警備車輛3438萬元（約895.7萬港元）、通訊器材及設備1300萬元（約338.7萬港元）、特種勤務運用維持6482.8萬元（約1689萬港元）。