貨車撞私家車釀4死　目擊者：無閉路電視車輛常衝紅燈

陝西西安臨潼區一輛重型貨車，上周六（19日）晚約11時與一輛私家車相撞，導致私家車司機和車上3名乘客死亡。現場片段所見，涉事私家車遭撞擊後，車體已嚴重變形；路面則殘留刮痕和玻璃碎渣。有目擊者向內媒表示，涉事路段並無安裝閉路電視，「沒有攝像頭，車開的都很瘋狂，隨便闖紅燈。」

涉事地點位於臨潼區秦漢大道和新城路十字路口。內媒周日（19日）報道，稱其記者當日上午到場，發現路面已被基本清理乾淨，惟仍有刮痕和玻璃碎渣，可見涉事兩車碰撞情況十分激烈。據悉在事發時，該路口南北方向為綠燈，惟出事的東西車道則應屬紅燈狀態；當時大部分車輛均在等待紅燈，然而卻先後有3輛大型車輛快速通過。

有目擊者稱，涉事貨車從後撞上私家車，「兩輛車都是從東往西，把轎車直接撞得都擰麻花了，推出去有幾十米遠，車裏面是3個學生和1個司機，當時4個人就死了，把這裏的隔離帶都撞毀了。」另有附近居民表示，涉事路段較闊，「主要是路口都沒有安裝攝像頭，所以車開的都快，尤其到了夜裏，大車開的都快，行車車輛感覺都危險得很。」

交警臨潼大隊向內媒表示，該宗事故的肇事車輛是一輛紅色的重型貨車，被撞車輛則為一輛白色私家車；事發時白色私家車中乘坐有3名學生和1名司機，3名學生均為西安科技大學的大學生。肇事車輛司機目前已被控制，事故原因還在調查中。