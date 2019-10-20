入室行劫時遺留手機銀行卡　男賊致電屋主求歸還

江蘇蘇州吳江區一名李姓男盜賊，早前到屋苑作案，詎料在翻越防盜窗期間驚動戶主，李男情急下竟遺下自己的手機和銀行卡。李男事後更致電屋主，懇求對方歸還。李男其後到派出所投案自首，目前已因盜竊罪，被警方依法處以拘留13日的處罰。

內媒周日（20日）報道，事發在9月25日中午，屋主周先生和孩子正在家中睡午覺，惟隱約間聽到樓下傳至一陣聲響。他落樓後發現聲音消失，惟防盜窗出現變形，懷疑有賊光顧其居所，於是報警求助。警員到場勘查時，在窗台角落發現一部銀色手機，以及一張銀行卡，惟周男卻稱該批東西不屬於他。

周男表示，自己的手機在不久後響起，他接聽電話時發現來電的李男不斷道歉，又稱自己是一時糊塗，央求自己原諒他，並把手機和銀行卡還給他。在警方游說下，李男決定到派出所自首。

李男向警方坦承，自己曾因盜竊罪被判入獄； 2019年出獄後，自己一直未找到工作，也沒有經濟來源，他便想到重操舊業。他又稱，自己在事發當日中午，閒逛到周男住所附近，見對方住所1樓窗戶未關，就掰彎防盜窗想入內盜竊；詎料翻窗時驚動戶主，李男迅即逃跑，並將自己的手機和銀行卡遺留現場。