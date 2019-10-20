撞傷六旬婦怕賠償決定殺人焚屍　男司機一審判死

河南信陽市光山縣一名曾姓男子，去年駕車時意外撞傷一名方姓六旬婦，其後他發現老婦未死，便將對方殺害並焚屍。內媒上周五（18日）報道，案件早前一審宣判，曾男因涉故意殺人罪被判死刑。

報道稱，案件今年5月在河南省信陽市人民法院一審宣判。法院判決書稱，事發在2018年，涉事的67歲老婦當日推着三輪車到市場賣菜，在經過潑陂河街道時，被曾男駕駛的客貨車撞傷。曾男當時假意要將其送院，卻將老婦帶到了無人的山區殺害。

曾男將老婦帶上山後，將對方強行推落車，並拾起路邊的石頭砸其後腦，又用車上攜帶的鈍器擊打老婦頭部，最後將屍體推到路邊的水溝附近，淋上汽油，試圖焚屍滅迹。

曾男被捕後，坦言自己因害怕無錢賠醫藥費，才起殺心。據警方資料顯示，曾男早在2013年時就因交通肇事，需賠受害人20萬元人民幣（約22萬港元）；他在殺死老婦時，該筆賠款尚未還清。

法院認為，曾男為逃避交通事故賠償責任，將撞傷的老婦殺死並焚屍，犯罪動機卑劣，犯罪手段特別殘忍，性質惡劣罪行亦極其嚴重，故有上述判決。