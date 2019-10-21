湛江機場遷建工程動工　料2022年建成投入使用

內媒周日（20日）報道，廣東湛江機場遷建工程上周六（19日）舉行動工儀式，新機場定位為國內幹線機場，總投資54.25億元人民幣（約61億港元），預計2022年建成並投入使用。此屬全國唯一在地級市建設的省會標準機場。

湛江新機場本期計劃按飛行區等級4E標準，新建一條3200米乘45米的跑道及一條等長平行滑行道、30個停機位，以及6.18萬平方米航站樓等。根據規劃，該機場可滿足2030年旅客吞吐量510萬人次、貨郵吞吐量3.1萬噸的使用要求。

該機場項目中遠期、即2045年的規劃，將建設第二條跑道和第二條等長平行滑行道，停機位增至61個，航站樓面積增至12萬平方米，設計滿足年旅客吞吐量1700萬人次，以及貨郵吞吐量10.2萬噸的使用要求。

另有內媒報道，稱新建的機場選址吳川市，距離湛江市區和茂名市區約30多公里，能兼顧湛江和茂名兩地的航空需求，對粵西地區的輻射作用將更強，並可惠及粵西地區1800多萬人口出行；又稱該機場首期規劃控制約4平方公里，到了中遠期將規劃控制約13平方公里。

資料顯示，目前使用的湛江機場，位於湛江市市郊西南部距離市區約5公里，佔地面積2730畝。 2017年，湛江機場全年安全起降航班25487架次，運送旅客209萬人次，貨郵行吞吐量逾1.4萬噸，同比分別增長35.2%、28.9%、24.5%。