海關破跨境走私動物集團　繳806條暹羅鱷拘16人

廣西南寧市海關周日（21日）通報，該關日前根據情報，連續在中越邊境查獲3宗走私瀕危動物及其製品案件，繳獲806條暹羅鱷、逾9.5萬尾海馬乾及70隻食蟹猴，共拘捕36人。據了解，該3種動物均屬於《野生動植物物種國際貿易公約》列名保護物種。

其中，東興市海關早前搜查防城港市附近一個非法碼頭時，發現多名走私分子從一艘鐵殼船上搬運木箱，準備放上大貨車並運到廣東銷售。執法人員共起獲158個木箱，發現每個木箱裝有3至10條活體鱷魚，鱷魚嘴巴均被膠布封住，活動空間極其狹小。行動中，執法人員共拘捕16名疑犯，其中14人為非法入境的越南籍人員。

另東興海關緝私人員日前與聯合邊境管理大隊聯合巡查時，在一間公寓發現大批涉嫌走私的海馬乾，隨即拘捕住在公寓的疑犯。其後，緝私人員得知該團夥其他成員已把另一批海馬乾走私入境，遂前往廣東電白鎮，將其他兩名嫌疑人抓捕歸案。

此外，防城海關關員早前截查一輛車輛時，在車上發現70隻食蟹猴。海關其後展開長達數個月的調查，成功搗破2個走私犯罪團夥，拘捕17名疑犯。其中，10名主犯已被移送檢察機關審查起訴。