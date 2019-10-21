中學女生遭校園欺凌　逾10人輪流掌摑拳打腳踢

廣西柳州河池市一間中學日前被揭有校園欺凌，一名身穿校服的女學生被人當成「沙包」，遭10多名同學對其掌摑和腳踢，又被迫下跪叫對方「爸爸」。打人者更拍片上傳網絡，又在片尾洋洋得意地扮可愛。疑是被打女生的父親發現影片後，憤而向校方舉報和報警求助。警方周日（20日）表示，雙方家長已到警局協商，但未達成協議。

事發在上周六（19日），影片拍攝地點為某中學的學生宿舍內，被打女生遭多人輪流拳打腳踢、拉扯頭髮、推撞等。受害女生隨後坐在床上，遭另一名女生起飛腳踢向她的腹部。另有女生踢向她的胸部，更有人大力掌摑她，情況十分恐怖。

被打女生全程不發一言，也不敢還手，坐在床上不敢移動。拍攝影片的女生表示，「你竟敢拿手機和我頂嘴」、「惹我啊，惹我就那麼嚴重」。

疑是被欺凌的女生家長在網絡發布手寫的求助信稱，被打的女生是他的賈姓女兒，指女兒在本月15日開始連續多日做噩夢，「今天有人給我看影片我才知道發生甚麼事，我看了心如刀割」。他向女兒詢問，女兒表示對方威脅自己，不讓她將此事告訴家長和老師。

女生表示，為首打人的是蒙姓女子，還帶來十多個女生毆打賈女，期間亮出水果刀在賈女的臉上威脅。惟內媒暫未證實求助信是否被打女生的家長所寫。有家長發現影片內容後，紛紛要求被打女生家長追究到底，「我一定不會放過施暴者的」。