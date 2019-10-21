代寫朋友圈文案現商機　3至60人仔可呃Like

內地不少年輕人重視在社交平台發文的內容，為了其中的字句絞盡腦汁。內地近日衍生一種職業「朋友圈文案代寫服務」，收取3至60元人民幣（約3.4至67港元）為顧客寫發文文字。有大學副教授認為，找別人代寫文字，反映出許多人語言能力匱乏。

在網購平台中，不少商家提供微信朋友圈文案售賣服務，製作表白、祝福、微商廣告等朋友圈配文，更有商家表示會提供網絡授課，指導顧客如何書寫好的貼文。另有商家每月可獲逾679個交易，表明文案按照字數和內容收費，「一開始是免費，但詢問的人多了就開始收費了」。

一名24歲的旅遊愛好者表示，每次旅遊拍了好看的照片就想發朋友圈，但總是想不到好的句子，「好圖得配好句子，想不出來就索性不發了」。另有19歲的朱姓女子表示，曾發文「敢敢動了心變成了憨憨」，配圖是自己吃烤肉的照片，「這條朋友圈就收穫了47個讚」。

南京大學新傳學院副教授表示，年輕人在社交平台希望展示好的形象是與生俱來的渴望，一些人想展示好的品味，但自身寫作能力不足，就會尋求商業化的幫助。