民居凌晨大火　小學校長夫婦與外甥慘被燒死

台灣新北市鶯歌區一處民居周一（21日）起火，造成3死1傷慘劇，死者包括區內一間小學的校長夫婦，以及兩人的外甥。火警中受傷的夫婦外甥女，因骨折送院，經救治已無生命危險。至於起火原因仍在調查當中。

火警發生於凌晨1時許，現場為鶯歌區德昌二街曾姓小學校長的住所。據目擊民眾指出，大火民居地樓燒至3樓，期間現場傳出爆炸聲。警消接報到場，曾姓校長夫婦及一對邱姓外甥被困，其中21歲的邱姓外甥女情急下從3樓跳下樓時骨折，至於年齡同樣50歲的曾姓校長夫婦，及19歲外甥則無法逃脫，被消防救出時已無呼吸心跳，其中曾姓校長身體呈焦黑，已明顯死亡，其黃姓妻子與外甥送院後搶救無效。

據了解，死者曾俊凱是鳳鳴小學校長，其黃姓妻子在校內擔任音樂老師，由於一對外甥年幼時父母雙亡，由校長夫婦撫養，一起居於火警現場單位。

新北市長侯友宜凌晨得知大火消息後，隨即趕往火場勘查起火原因，其後聯同副市長謝政達，消防局長黃德清、教育局長張明文及鶯歌區長周晉平到醫院探視傷者並慰問家屬。侯友宜表示，市府教育局、民政局及社會局等相關部門，會全力協助家屬處理後續治喪事宜。