微信語音借錢　南京漢以為兄弟有難墮騙網

近日多家媒體關注到利用微信語音詐騙的個案，江蘇南京江寧分局岔路派出所日前講解其中案例。在本月13日，該局接到陳先生報警，指在微信收到「熟人」王某發來的語音：「借我5000塊錢（人民幣，下同，約5500港元）吧，我着急買點東西。」陳先生沒多想便轉錢，王某其後再借，令他起疑心，之後才發現被騙。

陳先生指，當時聽到是朋友的聲音，立即轉了5000元過去。之後，王某又問陳先生能不能再借9000元（約9900港元），陳先生把餘額只剩400元（約451港元）的截圖發給王某，對方回答：「400也行，400也轉給我吧」，陳先生頓時生疑，但此時他的微信已經被「王某」封鎖。陳先生不諱言「要不是語音，我肯定不會被騙。」

在2018年時河北石家莊亦有同類個案，董女士收到「父親」的微信留言，稱在超市買東西沒帶錢，要求轉帳，董女士轉帳過去，回家後才發現父親根本沒去過超市。

互聯網行業從業者、iOS應用逆向工程專家沙梓社表示，在原本的微信中發出去的錄音文件，只能是來自用戶本人對着手機麥克風說話的聲音，不能來自其他渠道，但是那些騙徒可以找一些技術人員來篡改這部分功能，經篡改過的微信可以選擇錄音文件的來源，不局限於用戶對着麥克風說的話。

對於騙徒是如何模擬聲音發出語音，江蘇南京的案例中暫無更多案情披露。在石家莊的個案中，警方曾披露疑犯通過在用戶的聊天記錄裏發出過的語音，取樣再模擬出新的錄音信息。從技術上來說，只要有樣本，就能模擬出新的內容，甚至能模仿恐懼、哭泣等情緒。有媒體亦發現，在淘寶、qq群裏搜索，只需10元（約11.3港元）就可買到1000條女聲的微信語音信息，如果想要其他內容，還可以按照2元每條的價格私人定制。

在大多數人的認知中，若只是文字聊天，其實無法判斷對方的真實身份，微信語音只能是該帳號用戶按住「說話」鍵，即時說話才能發送，在一些用戶看來是「真實」的象徵。如今只要花十幾塊錢購買一個語音包，安裝之後，語音包通過篡改微信程序，就可以讓用戶發送錄製好的錄音文件，意味即使收到語音，亦不代表對方的身份是真實。