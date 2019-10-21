俄羅斯排外情緒抬頭　華人成最討厭族群之一

俄羅斯由於經濟長期低迷導致排外和反移民情緒抬頭，近日有民調顯示，隨着中俄關係提升，大批華客湧入俄羅斯，導致當地人對華人的厭惡感連續2年上升。在下月由俄羅斯民族主義勢力舉辦的遊行中，不滿和警惕中國勢成其中一個主要口號。

總部設在莫斯科的獨立民調機構「列瓦達中心」上月發表報告指，主張限制勞工移民的受訪者，從2017年時的58%，以及去年的67%，增至今年的72%，其中39%人更主張限制中國移民。在俄羅斯人心目中，目前最為厭惡的是吉卜賽人，其次是非洲裔和中亞移民，接着是中國人和車臣人。

俄羅斯民族主義勢力每年11月4日都在莫斯科等地舉辦遊行活動，主要訴求通常都是反對外來移民。與往年略有不同的是，今年遊行的主要口號，包括「禁止向中國人出售俄羅斯土地」。

很多當地媒體認為，俄羅斯的排外情緒再次抬頭，與經濟狀況長期低迷有關。近兩年俄羅斯再次出現人口負增長，勞動力不足正嚴重限制當地經濟發展，民眾的實際收入水平持續下降。大量中亞及中國移民在俄羅斯務工，惹來當地人反感。