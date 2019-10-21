涉充當保護傘　省委網信辦前副主任被雙開

黑龍江省紀委監委早前對省委網絡安全和信息化委員會辦公室前副主任孫躍武，嚴重違紀違法問題立案審查。經省紀委常委會會議討論並報省委批准，決定對孫予以雙開（開除黨籍及公職）處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，孫躍武違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，收受禮品、消費卡和明顯超出正常禮尚往來的財物，違規從事營利活動，搞錢色交易；違反國家法律法規，違規設立「小金庫「並使用其中部分款項，向承攬本單位項目的供應商索要錢款供單位使用；利用職務上的便利，非法佔有公共財物；挪用公款供本人或者他人進行營利活動；利用職務上的便利，為黑社會性質組織違法犯罪活動逃避查處提供幫助，並非法收受巨額財物，向承攬本單位項目的供應商索要巨額錢款據為己有，涉嫌貪污、挪用公款、受賄犯罪。

孫躍武身為黨員領導幹部，理想信念動搖，黨性原則喪失，對黨不忠誠、不老實；執法犯法，包庇縱容黑社會性質組織違法犯罪活動，充當保護傘；貪婪成性，大肆收錢斂財，且在黨的十八大後不收斂、不收手，嚴重違反黨的紀律和國家法律規定，應予嚴肅處理。53歲的孫躍武於2018年出任省委網信辦副主任、省政協民族和宗教委員會副主任，至今年先後被免職及撤銷省政協委員資格。