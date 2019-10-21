村莊突現近300條蛇　縣林業總站：疑人為放生

河北石家莊市井陘縣多名村民，上周五（18日）起在村內發現多條長達1米的蛇。該縣林業總站周一（21日）回應指，目前共捕獲十幾條蛇，懷疑是人為放生；粗略估算有近300條蛇被放生。野生動物救助人員指，被放生的均為王錦蛇，無毒性，放生後生存難度大，將對當地生態環境造成惡劣影響。

南張井村村支書尹海寬接獲多名村民反映，在山坡和路邊發現20多條蛇，長度約1米至2米，部分已死亡；由於從未見過該種蛇類，又未知是否有毒，村民們都不敢捕捉，甚至有蛇爬入村民家中。

尹海寬表示，有村民上周四（17日）目睹一輛外地的車輛駛至山坡，離開後就有人發現有蛇，「當時裝蛇的尼龍袋子都扔在那兒，我們估算了一下，放了將近300條蛇」。林業總站接報後，聯同森林公安、野生動物救助單位人員等到場處理，由於疑被放生的蛇已四處分散，工作人員只能分頭在馬路、山坡上搜尋。

野生動物救助單位指，據大小推斷，現場搜救的王錦蛇年齡約3歲，推測應是直接從養殖場運出；王錦蛇廣泛分布在江西、安徽、江蘇、湖南等地，正與有關部門調查蛇的具體來源。由於王錦蛇一般在養殖期間不冬眠，放生在河北等較冷的環境下未必能安全過冬和存活；另牠以野外的鼠、鳥、鳥蛋等為主食，短期內會影響當地的生態環境。