修例風波：台法務部長稱應循司法互助解決陳同佳案

針對觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，早前表示願在刑滿出獄後到台灣自首一事，台灣的法務部長蔡清祥周一（21日）表示，任何跨境犯罪都須透過正式的司法互助來打擊，非單純犯人問題，呼籲港方應依照國際慣例，透過相關管道磋商。

蔡清祥表示，台港兩地應共同打擊犯罪追尋公義，至於為何不以單純犯人歸案處理，他指出問題涉及到相關的事證，如陳同佳在港初步偵訊，以及在港如何構謀等問題應一同處理，故須透過司法互助管道，而非單純策動陳投案。

另對港府日前發聲明指出，過去港方一直向台方明確表示願提供合法可行的協助，更早在去年3月主動派警務人員赴台接觸刑事局人員。對此士林地方檢察署襄閱主任檢察官邱智宏表示，當時港警人員與台方接觸後旋即返港，期間並未與承辦案件的檢察官有任何接觸。

至於就港府指出，去年6月至今年4月曾先後向台方發了4封信件，以交流案件進程，以及尋求會面磋商，邱智宏表示信件均屬港方律政司檢控官「私下」寄出，惟由於受限於非官方管道，檢方並未正式回應。就港方指出曾欲派代表團來台磋商惟未獲台方回覆一事，他指目前地檢署並未接到陸委會、法務部相關通知。