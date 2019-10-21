中國擁最多206間獨角獸企業　首超越美國登榜首

上海研究公司胡潤百富周一（21日）公布《2019年胡潤全球獨角獸榜》報告，指出截至本年6月，中國有206間被稱為「獨角獸企業」、估值逾10億美元的初創公司，首次超越美國成為榜首。公司董事長胡潤表示，中美兩國雖只佔全球國內生產總值（GDP）一半，但卻擁有世界逾8成的獨角獸企業；呼籲其他國家創造環境讓企業蓬勃發展。

獨角獸企業指成立不足10年、未上市、但估值超過10億美元（約78億港元）的科技創業公司。報告指全球有494間獨角獸企業，分布在24個國家，平均成立於7年前。中國首次以3間公司之差，超越有203間獨角獸企業的美國，其中估值最高的中國獨角獸企業包括滴滴出行、字節跳動和由阿里巴巴分拆的螞蟻金服，三者總值達到2800億美元。

而美國主要的獨角獸企業包括民宿配對網站Airbnb、共享工作空間企業WeWork和太空探索科技公司SpaceX等，硅谷以102間公司成為全球最多獨角獸企業的區域。綜觀全球，獨角獸企業主要來自電子商務、金融科技和雲端計算這三大行業。另外，中國企業在衍生和分拆出獨角獸企業上，亦是最為成功，全球20間分拆出來的獨角獸企業中，有18間是中國企業。