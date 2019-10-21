涉充當黑惡勢力「保護傘」　退休廳官被開除黨籍

內蒙古紀委監委網站周一（21日）通報，指退休近6年的廳官、烏蘭察布市政協原副巡視員霍建設因涉嫌受賄、利用影響力受賄、濫用職權被開除黨籍，並收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察部門依法審查起訴，所涉財物隨案移送。另包頭市檢察院亦已對其作出逮捕決定。

通報指，經內蒙古紀委監委對霍建設立案審查調查，發現其身為領導幹部，對黨紀國法置若罔聞，在幹部選拔任用過程中收受他人財物，將公權力變為謀取私利的工具；另又收受禮金，經商辦企業，佔用原下屬單位車輛，干預插手建設工程項目；又濫用職權，充當黑惡勢力「保護傘」。其徇私舞弊致國家利益遭受重大損失，生活作風腐化造成不良影響。

另指出霍建設嚴重違反黨的組織、廉潔、群眾、工作及生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。遂依據有關規定，經內蒙古紀委常委會會議研究並報黨委批准，決定對其作出上述處分。

官方資料顯示，現年66歲的霍建設為內蒙古涼城縣人，曾先後在內蒙古103地質隊，烏蘭察布市豐鎮縣、興和縣等地任職。自2004年4月至2009年1月間，出任市政協副主席兼豐鎮市委書記；於2013年1月轉任市政協副巡視員，直至同年11月退休。