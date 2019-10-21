5部門聯合發布通知　嚴懲公職人員涉黑涉惡問題

為進一步規範和加強各級監察機關及部門，在懲治公職人員涉黑涉惡違法犯罪中的協作配合，推動掃黑除惡專項鬥爭取得更大成效，國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部等5個部門，周一（21日）聯合發布《關於辦理黑惡勢力犯罪若干問題的指導意見》（下稱《意見》）。

有關部門發布關於在專項鬥爭中分工負責、互相配合、互相制約，嚴懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知，要求深挖黑惡勢力的孳生根源，剷除黑惡勢力生存根基，嚴懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪，切實維護群眾利益，進一步淨化基層政治生態；堅持以事實為依據，以法律為準繩，綜合考慮行為人的主觀故意、客觀行為、具體情節和危害後果，以及相關黑惡勢力的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，準確認定問題性質。

《意見》指出，有關部門需找準掃黑除惡與反腐「拍蠅」工作的結合點，聚焦涉黑涉惡問題突出、群眾反映強烈的重點地區、行業和領域，緊盯農村和城鄉結合部，緊盯建築工程、礦產資源、集資放貸等容易及多次發生涉黑涉惡問題的行業和領域，緊盯村「兩委」、鄉鎮基層站所及其工作人員。

《意見》要求嚴格查辦公職人員涉黑涉惡違法犯罪案件，有關機關需依規依紀依法調查處置，涉嫌犯罪需依法追究刑事責任，並準確適用法律；形成打擊公職人員犯罪的監督制約、配合銜接機制，並按照規定移送公職人員的犯罪線索。