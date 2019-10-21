Fb戀上「無國界女醫生」　7旬翁險被騙80萬新台幣

台灣台中市一名70多歲林姓老翁早前在Facebook認識1名自稱「無國界醫生」的女子，雙方互傳訊息溝通。老翁認為2人情投意合，提議共組家庭，對方要求老翁匯款80多萬新台幣（約20.5萬港元）作為結婚基金，老翁遂向親友借錢， 再急奔銀行要匯款到國外。職員直覺有異報警，才讓老翁免於受騙。

台中市警第二分局育才派出所上周五（18日）中午接獲轄內某銀行報案，表示有民眾疑遭詐騙。兩名年輕警員到場，見林翁拿着一疊文件坐在櫃台前，準備匯款到國外帳戶，在職員再三詢問下，他瞞稱是用作投資，未有理會職員的勸阻。警方後來查出他手上的錢是向親友借來的，便通知親友前往釐清。親友向警方表示，林翁聲稱家中修繕急需用錢，才會資助。

在警方細問下，林翁透露自己在Fb認識一名自稱是「無國界醫生」的女子，今年8月開始以電郵聯絡，天天以老公、老婆互稱，日前女方指稱有貴重物品要寄到台灣，便與他結為連理共組「可愛家庭」，對此深信不疑，才向親戚借錢。在警方及職員苦口婆心勸說下，老翁驚覺差點被騙，愛情幻想破滅，但能保住這筆錢財，讓他非常感激。