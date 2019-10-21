獸父多次強姦親生女兒　判囚13年撤銷監護人資格

四川資陽市安岳縣人民法院周一（21日）在邑州監獄，就陳姓被告多次性侵親生女兒一案公開庭審，接縣民政局申請宣判撤銷陳男的監護人資格，被法院以強姦罪判處有期徒刑13年。

現時37歲的陳男在2016年暑假至去年9月期間，在成都住屋、安岳老家，以及其車內多次與未滿14周歲的女兒發生性關係；而首次發生性關係時，其女兒還未滿12周歲。陳男最終在去年12月28日因涉嫌強姦罪，被安岳縣公安局刑事拘留。

案發後，陳男的女兒不但面對其母和祖母施加的壓力，她更幾欲輟學、重度抑鬱、重度焦慮、自傷自殘，對其人格尊嚴和身心健康受到嚴重危害。為此，安岳縣人民檢察院依法向縣民政局發出建議書，向法院申請撤銷陳男的監護人資格。

法院審理後表示，陳男長期多次對女兒實施姦淫，情節惡劣，且造成嚴重後果，其行為已構成強姦罪，法院於今年7月對該案作出判決，陳某因犯強姦罪，被判囚13年。另合議庭經周一審理認為，陳男不再適合擔任其女監護人，根據相關法律，當庭宣判，自即日起撤銷陳男對女兒的監護人資格。