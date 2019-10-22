近百輛共享單車遭棄置地盤　負責人：損失逾30萬人民幣

湖南長沙市長沙縣有共享單車企業負責人周日（20日）向內媒反映，稱他們近日在某地盤發現近百輛被丟棄的共享單車，亦有幾十輛被埋在土裏，當中更包括其他品牌的單車。負責人表示，該批車輛將全部報廢處理，初步判斷損失在30到50萬（人民幣，約33.9萬至56.4萬港元）之間。

現場片段所見，大量藍色的共享單車殘骸散落在地盤內。涉事企業「哈羅助力車」長沙城市經理馮能清表示，「我們發現有一批車被異常挪動了，後來在一個水溝裏面發現了，我們用棍子試探了一下，大概會有兩米左右的一個水深，那邊可能還沒有開發，它是用挖機挖出來的一個溝，然後我們還有一部分自行車，被埋到泥巴裏面去了」。

負責人表示，該處的泥土將涉事的共享單車壓得很實，「一共應該是在100輛左右，目前我們打撈上來的有70、80台了已經，公司可能會把這批車最終做一個報廢處理。」他續稱，公司還是首次發現類似事件，「當然還有其他的品牌，我們昨天（周日）打撈的時候，也打撈了一些其他的品牌，預估損失大概在30萬到50萬之間」。