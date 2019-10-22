中國完成兩級入軌空天飛行器風洞自由分離試驗

中國航天空氣動力技術研究院周一（21日）通報，該院第一研究所完成兩級入軌空天飛行器風洞自由分離試驗，兩級並聯飛行器成功分離，為未來兩級入軌空天飛行器的研制提供了技術道路探索。

通報指，兩級入軌空天飛行器一、二級的質量和尺寸相當，且均屬高升力體、大升力面構型，分離時兩者間流場非常複雜，激波與邊界層干擾嚴重，將會產生複雜的氣動力熱效應，影響兩個飛行器運動姿態；兩級如何快速安全分離，是空氣動力學研究的重要方向，也是空天飛行器研制必須跨越的障礙。

通報補充，研究兩級入軌空天飛行器並聯級間分離問題，需要結合多種計算與試驗手段；風洞自由分離試驗則是一種沒有支撐干擾的非定常試驗方法，與常規試驗手段相比具有獨特優勢。

通報又稱，鑑於空天飛行器是未來重要的武器裝備，代表航空航天技術融合發展趨勢；隨着超燃衝壓噴氣發動機等技術研發成功，空天飛行器正式從概念走向技術研究；此次試驗預示安全分離邊界，試驗結果與數值模擬結果定性一致，為未來空天飛機發展，提供了先進的技術手段。