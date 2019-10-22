擂台戰74秒即遭KO　詠春「大師」當場被踢暈倒地

廣東江門市上周六（19日）晚舉行了一場萬眾期待的自由搏擊比賽，由被譽為「詠春實戰大師」的丁浩，迎戰綽號「阿虎」的搏擊選手陳錦雲。然而在這場「大戰」中，丁浩僅在擂台上堅持了74秒，即被阿虎一記高腿掃中頭部KO，丁浩當場倒地昏迷不醒。

該場名為「崇武英雄世界自由搏擊對抗賽」的賽事，由內地詠春大師余昌華大弟子丁浩，對戰「江春鵬雄獅拳館」的搏擊手阿虎。據悉，丁浩曾在賽前表示，此次參賽旨在證明傳統武術詠春的實戰能力。

從片中所見，阿虎在比賽初段攻勢已佔盡上風，屢向身穿黑衣黑褲的丁浩出擊，其後丁浩被阿虎逼至站到擂台邊的位置，阿虎以迅雷不及掩耳之姿，使出一記高掃踢腿，丁浩閃避不及迎面中招。丁浩當場暈倒場上，阿虎隨即獲勝。

不少網民看過比賽片段後紛紛熱議。有人認為丁浩輸得如此慘烈，表現似乎有辱師門，「全身練的最硬的地方就是嘴！」、「臉皮有多厚，難道在座的各位會不知道嗎？」、「依我看，只要天天打沙袋的人，都能隨便打贏這些大師們。」；但亦有網民覺得情有可原，「這種高邊腿殺傷力極大，一腳就踢昏了」、「中國的傳統武術其實是很厲害的，不能說詠春不能實戰」。

對於丁浩極速敗陣一事，丁的師傅余昌華則認為，其弟子在上周六的賽事以失敗告終，他認為只是輸給了賽事主辦方的規則，「其實丁浩還是有能力繼續比賽的，只是賽事方不讓打了。」他又表示，丁浩的失利主因是比賽壓力大，「有包袱，執行之前的預定戰術沒到位，但丁浩有望再次重返擂台，為傳武詠春正名。」