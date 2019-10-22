日月潭舒淇許願池遭竊　青年男女撈走善信香油錢

台灣日月潭知名景點文武廟近日遭小偷光顧，由女星舒淇有份捐款建造的許願池，善信掉進池內約6000元（新台幣‧下同，約1600港元）的香油錢被撈走。警方事後翻查閉路電視畫面，發現小偷竟是一對青年男女，並逮獲19歲陳姓男子，另一就讀中學的女竊賊仍然在逃。

警方表示，被捕的陳男高中輟學，他知道日月潭文武廟內有很多善信向許願池投幣，因此於上周一（14日）凌晨2時許，帶同曾就讀同一中學的學姊前往該廟。陳男聲稱，二人參拜完準備離開時，發現身上沒錢替電單車入油，見許願池內滿布信眾投擲的硬幣，於是撈光池中的香油錢。直至上周五（18日）廟方清理該池時，才發現池中硬幣被偷光，於是報警。

警方其後根據車牌追查，於廟方報案後約2小時便逮捕陳男，而當時陳男已將偷來的金錢花剩2000多元（約500港元），警方已將他移送南投地檢署偵辦。

廟方表示，舒淇在2011年時與母親前往該廟拜祭時，看到廟內正籌建許願池，便捐出400萬元（約104萬港元）設置2個聚寶盆，其中1個聚寶盆更刻上舒淇原名「林立慧」，而該許願池也因此聲名大噪。