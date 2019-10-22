美納華企入實體清單　工信部：不影響整體科技發展

國務院新聞辦公室周二（22日）上午舉行新聞發布會，介紹2019年前三季度工業通信業發展情況。會上工業和信息化部（工信部）新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌回答記者問題時指出，美國單方面建立「實體清單」，整體上並不能傷及中國科技發展。

有美媒記者在會上問及，美國之前把一些中國的科技公司納入了黑名單，對中國帶來甚麼具體的影響。黃利斌稱，在全球科技革命與產業變革的環境下，中國面臨千載難逢的歷史機遇，也面臨諸多的風險隱患和重大的挑戰。美國單方面建立「實體清單」，令部分對美國依存度較高的行業和產品的出口確實造成一定影響，但部分科技企業的短暫波動，不能影響中國科技水準發展長期向好的態勢，中國有信心突破現階段技術發展的瓶頸。

針對受影響的中國公司，黃利斌稱中方將堅定不移擴大開放，以開放的心態和包容的胸懷看待中美貿易摩擦問題，不關起門來搞建設，不一味強調「自主可控」，不與國際產業發展脫鈎，進一步對外資開放電信、互聯網、汽車等領域，繼續提高知識產權保護水準，營造良好的營商環境。

同時，黃利斌敦促美方尊重事實，尊重中美雙方業界希望加強合作的強烈願望，尊重多邊貿易規則，審慎行事，中方將密切關注所謂「實體清單」，並將採取所有的適當措施，堅決捍衞中方的合法權益。