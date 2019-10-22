衞生院被揭涉騙保　高層打穿報料職員耳膜

河南鄭州新鄭市醫院職員黃麗敏，過去多次舉報其在職社區衞生院的騙保問題，結果屢被針對。其中一次黃被邀請到密室談判，結果慘被高層鄭宏剛打穿耳膜。新鄭市政府周一（21日）回應，現已暫停對該院保險費的援助，同時將鄭男停職處理，騙保問題將有待查清。

黃女本月16日向內媒爆料，指新華路社區衞生服務中心偽造病歷，圖騙政府醫保幾十萬元人民幣資金。據了解，該中心其中一項騙保伎倆就是報大住院人數，其中上月30日的住院人數明明僅得3人，醫院卻報大數聲稱有40人。

黃女報稱，自己因多次舉報院方不是，早已成為對方的眼中釘，甚至想逼她離職。她表示，於爆料前夕曾被6名高層邀請到黑房談判，對話間對方的語氣亦不友善，鄭男當時更掌摑了自己，結果打傷耳膜，事件驚動警方。

該院院長劉占銘於事發翌日堅稱，黃女舉報不屬實，在數字上有出入，上月30日當晚約有30人住院。針對鄭男打傷黃女一事，劉稱是他們二人間的事，指鄭宏剛不代表院方。政府表示，初步調查證實，該院的住院病歷有不完整情況，紀錄亦有不一致問題，將深入調查涉嫌騙保行為。