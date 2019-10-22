堅決維持國家安全　華副外長指貿談有實質進展

第9屆北京香山論壇進入最後一日，首次出席會議的中國外交部副部長樂玉成講話時指出，中國不覬覦別國的發展成果，也絕不允許別國破壞中國的穩定和安全，決不拿核心利益作交易。無論是在陸上，還是在海上，無論是在台灣、香港，還是在新疆、西藏，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。

他又提到，歷史告訴我們單邊主義沒有出路，強權政治註定失敗，叢林法則更是文明的倒退。面對層出不窮的全球性問題和挑戰，沒有任何國家能夠獨善其身，也沒有哪個國家能夠包打天下。世界需要的是開放不是壁壘，是合作不是脫鈎，是新機遇不是新冷戰，是同舟共濟不是同室操戈。

會後樂玉成被問「美國把中國視為對手、中國把美國視甚麼」時，他回答中美還是要做夥伴，還是要合作。他指出，中美摩擦讓世界憂心忡忡，世界希望看到中美停止貿易戰，坐下來好好談。他又稱，一個多星期前的中美經貿談判取得實質性進展，有望達成一些協定。這個結果說明，中美是能做夥伴的，是能多合作，要為世界、為兩國人民的福祉着想，也要為世界經濟着想。

樂玉成進一步稱，中方不贊成美國動不動就揮舞關稅大棒，對中國搞極限施壓，這是舊思維，是行不通的。他希望中美相互尊重，平等合作，有問題好好商量，中美之間沒有解決不了的分歧。