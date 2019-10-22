電視劇中國地圖缺台灣海南　出品方遭罰款10萬人民幣

由台灣導演瞿友寧執導，楊紫、李現等大陸演員主演的電視劇《親愛的，熱愛的》，今年8月因在劇中出現一幅被指是錯誤標示的中國地圖而成為眾矢之的。內媒報道，事件沉寂近3個月後，上海市規劃和自然資源局在周一（21日）公開行政處罰，該劇出品方被罰款10萬元人民幣（約11.2萬港元）。

報道引述上海當局指出，《親愛的，熱愛的》出品方上海劇酷文化傳播有限公司，因未經測繪地理資訊主管部門審核的情況下，在劇中擅自登載不符相關規定的地圖，已於今年8月12日被責令改正並罰款。該幅在第39集出現的地圖，被指錯誤標示藏南地區和阿克賽欽地區國界線、台灣和海南島底色與大陸不一致、漏繪南海諸島和南海諸島歸屬範圍線、喀什米爾地區標示不符國家規定。

對此，官媒周一發表評論文章，表示涉及中國地圖等問題，必須慎之又慎，細之又細，同時也強調涉事企業犯低級錯誤不必一棍子打死，也不必殃及劇中演員。文章又指，在中國地圖上出錯的企業為數不少，究其原因無非兩點，一是不當回事，另一則是缺乏常識，無知者無畏，並認為今次事件是所有企業的一個教訓。