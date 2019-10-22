北京一名任姓男大學生，去年通過網上認識自稱在英國留學的19歲女生「李依依」後，其展開網戀，惟對方的真實身份為28歲王姓女子。王女期間先後以患白血病等多個謊言成功騙取任男共30萬元人民幣（約33.8萬港元），更將錢拿來「供養」另一趙姓男友。最終，王女涉詐騙罪，周一（21日）在北京西城法院受審。

公訴機關指控，任職護士的王女，於2018年4月用手機交友軟件虛構李依依的身份，並成功騙得任男信任，隨後更與對方展開網戀，不過二人由始至終都未曾見過面，甚至連一次視訊見面都未有。王隨後又故技重施用「李梓涵」身份於該年8月認識趙男，不過今次二人確認情侶關係。從此王與任關係逐漸疏遠，王更向對方稱貧血，未料對方回應指這是白血病。

看到任男的反應後，王女想起趙男急需錢，便將計就計，從去年10月起陸續以住院、治病等為由收取任男大量金錢。因聲稱自己在英國留學，要倒時差，故王女只能在入夜後和任聊天，直至某天任發現王白天還在玩遊戲並質問她時，王便謊稱是她哥哥在使用自己的帳號。隨後她更冒充起自己的哥哥，以「依依父母不同意二人交往」、「自己遭遇搶劫」、「侄子摔傷、眼球脫落需要手術」等虛假理由，繼續向任要錢。

至於王女借來的錢，實際上大多轉帳給了趙男，趙對錢的來源並不知情，直到得知王的真實身份且涉嫌詐騙後，二人才斷了聯繫。公訴機關認為，王女詐騙數額巨大，應以詐騙罪判處3年至10年有期徒刑；王女則對詐騙金額始終不予認可，又認為自己已向任男坦白身份，將來會還錢，不應該算騙。因王女當庭所說與公安機關供述不符，檢方還需對其抗辯理由進行核實，法院最終休庭，擇期再審。