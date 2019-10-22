多市「一刀切」禁麻將館　外界質疑警方越權

江西多個市縣警方近日推出「麻雀館禁令」，責令不規範經營的娛樂場所停業整頓，清除「黃賭毒」和其背後的黑惡勢力等。惟有官媒批評此舉是「一刀切」，造成擾民，同時相關禁令引來輿論爭議，警方亦被外界質疑有越權行為，至於日前發布禁令的上饒市玉山縣警方隨後亦刪除公告。

江西鷹潭市近日展開清除「黃賭毒」行動，截至目前，共關閉268間賓館和麻雀館等、17間棋牌室，檢獲298台賭博機、麻雀機，責令停業整頓52間娛樂場所，搗破14個「黃賭毒」組織，刑事拘留107人。

禁令推出後，官媒評論指，麻雀和很多棋牌遊戲是普通民眾的娛樂方式，採用一刀切的方式，容易造成誤傷。有民眾接受內媒採訪時表示，禁令推出後，和鄰居打麻雀娛樂都不敢，擔心觸犯禁令。

另有律師指出，根據《娛樂場所管理條例》規定，一些被納入取締範圍的麻雀館可能已被文化主管部門備案，取締相關場所的執法機關應是市場管理局等，而非公安機關。

玉山警方早前發布通告，為整治賭博違法犯罪活動，改善噪音問題和社會風氣等，要求周二（22日）前縣內營業性麻雀館、棋牌室等場所自行關閉、撤銷。警方隨後刪除公告，認為公告上措詞存在瑕疵，會再作修改。外界表示，警方需完善措施後才推行，避免擾民情況出現。