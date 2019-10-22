修例風波：台國策顧問若知管浩鳴政協身份　不會引薦見面

香港聖公會教省秘書長管浩鳴早前指，台灣殺人案疑犯陳同佳出獄後願赴台自首。台灣的內政部長徐國勇周一（21日）表示接見管浩鳴，是因管為宗教領袖，當時不知對方身兼北京市政協委員；途中發覺管欲談陳同佳案，但他並未答覆或承諾。負責引薦的國策顧問黃承國周二（22日）回應指，若一開始知道對方政協身份，便不會見面，更不會引薦給徐國勇。

徐國勇指，兩、三周前接到黃承國來電，表示香港聖公會教省秘書長要來拜會，宗教業務屬內政部主管業務，宗教領袖拜會部長，皆照例予以接見，因此安排接見。黃承國周二（22日）解釋，管浩鳴最初透過香港教會朋友來聯繫，說有事情需要在台灣方面協助，指對方來台是先跟理律事務所接洽，先於9月24日到台灣，再於翌日引薦與徐國勇認識，惟事前不知道是要談陳同佳的案件。黃續指，徐國勇當場曾表示，事件由台、港政府處理較好一點。

黃承國又指，當時與管見面時，僅知道他是聖公會秘書長身份，事後才知道其政協委員身份，強調當初只希望協助解決事件，沒想到管身份及背景會引起台灣軒然大波，但認為現階段未有必要辭去國策顧問一職。