中國富裕人口首超美國　1億人列全球前10%富翁排名

瑞信（Credit Suisse）周一（21日）公布年度財富調查結果顯示，中國富裕人口首度超越美國。截至今年年中，名列全球前10%的富裕人口之中，中國佔1億人，美國則佔9900萬人。瑞信指出，中美貿易戰持續，但兩國創造財富方面仍十分強勁，分別貢獻3.85萬億和1.9萬億美元（美元‧下同，約30萬億和14.8萬億港元）。

調查顯示，全球百萬富翁人數估計增加110萬人，總數為4680萬人，整體淨資產規模達158.3萬億，佔全球44%。其中美國佔增幅的一半以上，新增67.5萬個百萬富翁。惟在匯率因素下，澳洲平均財富下降，減少12.4萬個百萬富翁，英國和土耳其分別減少2.7萬和2.4萬個。

報告估計，全球有5.59萬名成年人的身家最少達1億（約7.8億港元），4830人的淨資產超過5億（約39億港元）。另在貧富懸殊問題下，處於全球底部的90%人口，只佔全球財富18%。瑞信預測，全球財富未來5年會增長27%，直至2024年達到459萬億（約3580億港元），期內百萬富翁人數將升至近6300萬人。